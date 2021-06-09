Власти Москвы объявили об усилении контроля за ношением масок и перчаток

Главное контрольное управление Москвы (Главконтроль) объявило об ужесточении надзора за противоэпидемическими мерами в столице. "Соблюдение всех правил по коронавирусу позволит не вводить новые ограничения в Москве", - отметили в ведомстве.

С сегодняшнего дня будет усилен контроль за ношением масок и перчаток в общественных местах, а в организациях будут проверять соблюдение требований по COVID-19.

Россия уже который день подряд показывает динамику роста заболеваемости. Так, сегодня впервые с начала марта суточная заболеваемость превысила 10 тыс. случаев. И более 4 тыс. из этого числа приходится на Москву (худший показатель с января), которая вносит ключевой вклад в суммарную статистику страны. При этом выздоровели в столице за сутки всего 2,3 тыс. пациентов.