09 Июня 2021
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Общество Москва
Рабочие завода &quot;Уральские локомотивы&quot;, медицинская маска, медицинские маски (2020) | Фото: Накануне.RU

Власти Москвы объявили об усилении контроля за ношением масок и перчаток

Главное контрольное управление Москвы (Главконтроль) объявило об ужесточении надзора за противоэпидемическими мерами в столице. "Соблюдение всех правил по коронавирусу позволит не вводить новые ограничения в Москве", - отметили в ведомстве.

С сегодняшнего дня будет усилен контроль за ношением масок и перчаток в общественных местах, а в организациях будут проверять соблюдение требований по COVID-19.

Россия уже который день подряд показывает динамику роста заболеваемости. Так, сегодня впервые с начала марта суточная заболеваемость превысила 10 тыс. случаев. И более 4 тыс. из этого числа приходится на Москву (худший показатель с января), которая вносит ключевой вклад в суммарную статистику страны. При этом выздоровели в столице за сутки всего 2,3 тыс. пациентов.

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Теги: контроль, маски, перчатки, третья волна



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