09 Июня 2021
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Общество Свердловская область
прививка от кори, корь, вакцинация, врач, игла, шприц, ребенок, дети (2016) | Фото: mirbodrosti.com

На Средний Урал поступило свыше 550 тысяч доз вакцин для плановой иммунопрофилактики инфекционных заболеваний

В медицинские учреждения Свердловской области поступило 553,9 тыс. доз вакцины для организации профилактики инфекций, входящих в национальный календарь прививок. За первый этап поставки препарата отвечал холдинг "Нацимбио" Госкорпорации Ростех.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Ростеха, в первой партии содержатся как моно, так и комбинированные вакцины для детей и взрослых. Таким образом свердловчане уже в ближайшее время смогут привиться от кори, краснухи, паротита, дифтерии, коклюша, столбняка, туберкулеза и гепатит B.

"Из-за пандемии коронавирусной инфекции во многих странах отмечаются сбои в работе по организации плановой вакцинации населения, что создает угрозу новых вспышек тяжелых заболеваний. Мы прилагаем большие усилия для того, чтобы в регионах не создавался дефицит препаратов для прививок. В настоящее время мы усилили нашу команду, начали применять технологические новинки для отслеживания грузов и задействовали дополнительные логистические мощности. Благодаря этому нам удается не выходить из графика поставок, а некоторых случаях даже действовать с его опережением", – рассказал Андрей Загорский, генеральный директор "Нацимбио".

Компания "Нацимбио" была создана Госкорпорацией Ростех в 2013 г. На данный момент холдинг занимается поставкам 90% вакцин, применяемых для плановой иммунизации населения России. Помимо этого, компания также занимается развитием биофармацевтических предприятий – НПО "Микроген" и "ФОРТ", которые специализируются на разработке и выпуске по полному циклу вакцин и других биофармацевтических препаратов.

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Теги: вакцина, иммунопрофилактика, Нацимбио



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