Хованский признал вину по обвинению в призывах к терроризму

Юрий Хованский признал вину и раскаивается в исполнении песни с оправданием терроризма. Видео с заявлением задержанного блогера появилось на YouTube-канале Следственного комитета РФ.

"В свое время исполнял песню с оправданием, так сказать, терроризма. В этом полностью раскаиваюсь, признаю свою вину", - говорит Хованский.

Ранее стало известно о задержании Хованского по подозрению в призывах к терроризму за песню про Норд-Ост. Ночью у него прошли обыски, после чего Хованского увезли в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье 205.2 УК РФ "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма".

В партии ЛДПР заявили, что Хованский уже более полугода не является помощником депутата Василия Власова. Сотрудничество с блогером было прервано из-за того, что "он "человек действительно со спорной репутацией".