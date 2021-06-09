В Челябинске ищут подрядчика для строительства здания для налоговой службы за 1,2 млрд рублей

В Челябинске построят административное здание для налоговых органов. Аукцион по выбору подрядчика объявила ППК "Единый заказчик в сфере строительства", передает корреспондент Накануне.RU.

Начальная цена закупки – 1,2 млрд рублей. Заявки от претендентов будут принимать до 30 июня.

Подрядчик должен будет за 1,5 года построить административное здание на пересечении улиц Энгельса и Труда. Средства на строительство выделяются из федерального бюджета.