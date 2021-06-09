09 Июня 2021
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Политика В России
Элла Памфилова, ЦИК (2019) | Фото: ЦИК

Памфилова призвала ЦИК экономить: "Никаких поездок для галочки"

Центральная избирательная комиссия сегодня назначила кураторов всех российских регионов. По словам председателя ЦИК России Эллы Памфиловой, для обновленного состава комиссии сохранится окружной принцип: куратор будет закреплен за каждым федеральным округом, там, где регионов в округе много – будет по два куратора.

При этом Памфилова отметила, что "изменилась ситуация, и мы должны курировать регионы на современных принципах: с минимальными затратами должен быть максимальный эффект".

Глава Центризбиркома призвала своих коллег к рачительному и экономному расходованию средств. "Никаких поездок формальных, для галочки, на какие-то мероприятия, после которых нет никаких результатов, не будет", - анонсировала Памфилова.

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Теги: элла памфилова, цик, кураторство, экономия



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