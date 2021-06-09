09 Июня 2021
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Общество Свердловская область
коллаж, чиновник, чиновница, наручники, стройка, строительство (2015) | Фото: Накануне.RU

В Нижнем Тагиле вынесли приговор за хищение денег дольщиков. Главный фигурант признан невменяемым

Сегодня, 9 июня, Дзержинский районный суд Нижнего Тагила вынес приговор финансовому директору ООО "СУ-1". Женщину признали виновной в хищении средств дольщиков и отправили в колонию. А ее подельника признали невменяемым.
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Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, директор и финансовый директор организации под предлогом возведения многоквартирного дома в районе улиц Тимирязева, Ильича и Чайковского в Нижнем Тагиле похитили деньги 31 участника долевого строительства. Как показало расследование, 31,9 млн рублей были перечислены ими на счет подконтрольной фирмы, учредителем которой является финдиректор.

Для создания видимости стройки злоумышленники организовали выполнение начального цикла работ (разработку котлована и устройство бетонной подготовки) стоимостью около 647 тысяч рублей. А на похищенные средства сообщники купили объект недвижимости.

Как отметили в надзорном ведомстве, когда дело уже рассматривалось в суде, у директора ООО "СУ-1" ухудшилось здоровье. Проведенная комплексная судебно-психиатрическая экспертиза признала его невменяемым, ему назначены принудительные меры медицинского характера.

Что касается финансового директора, женщина получила 3,5 года в колонии общего режима. В прокуратуре добавили, что Фонд защиты прав участников долевого строительства уже выплатил компенсации обманутым тагильским дольщикам.

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Теги: дольщики, суд, приговор, Нижний Тагил



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