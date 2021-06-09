В Сочи мужчина, расстрелявший судебных приставов, сам сдался полиции

В Адлерском районе Сочи задержали мужчину, подозреваемого в убийстве двух судебных приставов.

Как передает "Интерфакс", приставы пришли в дом к 61-летнему Вартану Кочияну для исполнения судебного решения о сносе самостроя.

Однако мужчина отказался пустить их внутрь, так же как и покинуть дом, и открыл по приставам огонь из охотничьего ружья. Позже стрелявший сам сообщил об убийстве и сдался полицейским.

Телеграм-каналы пишут, что приставов было трое, третьему удалось убежать.