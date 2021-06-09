Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве пропавшей жительницы Березовского

Следователи раскрыли детали дела об убийстве пропавшей 5 июня 35-летней жительницы Березовского. В ходе расследования был задержан подозреваемый в убийстве, который сознался в совершении данного преступления.

"В ходе расследования уголовного дела установлено, что после своего ухода из дома женщина на автомашине такси направилась в Екатеринбург. Возвращаясь домой, в ночь на 6 июня, женщина села в попутную автомашину отечественного производства, которая через некоторое время выехала из Екатеринбурга и проследовала по Серовскому тракту. Следователи СКР и полицейские в ходе проведённых следственно-оперативных мероприятий установили владельца этой машины – 49-летнего ранее судимого жителя Нижнего Тагила, а также его местонахождение", - рассказали Накануне.RU в СКР по региону.

Подозреваемый сознался, что имеет значительные долги перед микрофинансовыми организациями и в данный вечер он специально приехал в Екатеринбург, чтобы кого-нибудь ограбить и улучшить свое материальное положение. Так он и катался по городу, пока не встретил одиноко идущую женщину.

После допроса мужчина сам показал место где спрятал тело жертвы. Для этого он выбрал лесной массив недалеко от Серовского тракта. Тело женщины было обнаружено следственно-оперативной группой.



"Заявление о розыске молодой женщины поступило в органы внутренних дел от ее матери, 1961 года рождения, 7 июня. Пропавшая в 02.40 ушла из дома и с тех пор на связь не выходила. Сыщики проанализировали съемки с камер видеонаблюдения возможных мест нахождения разыскиваемой, опросили круг знакомых, провели комплекс поисковых мероприятий. По подозрению в убийстве представители МВД задержали водителя коммерческого предприятия, ранее неоднократно судимого 49-летнего жителя Нижнего Тагила, который подвозил женщину в то роковое утро. Изначально он рассказал полицейским, что высадил пассажирку у кафе на серовской трассе. Однако, когда органы внутренних дел проверили его показания на детекторе лжи (полиграфе), стало понятно, что таксист пытается ввести в заблуждение и, таким образом, избежать наказания. В итоге под прессом неопровержимых улик фигурант сознался в тяжком преступлении и показал место, где спрятал тело жертвы. Это 31 километр автодороги Екатеринбург — Серов. Тело потерпевшей находилось в зарослях крапивы и было тщательно замаскировано ветками деревьев", - сообщил пресс-секретарь свердловского главка МВД Валерий Горелых.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). По делу назначены судебно-медицинская, молекулярно-генетические, биологические судебные экспертизы, осуществляются допросы, осмотры мест происшествия и предметов.

На данный момент задержанный находится под стражей. Полиция и СК устанавливают более подробные и точные обстоятельства данного ЧП, а также других лиц, которые ранее могли пострадать от рук данного гражданина. По предположению Горелых, на счету подозреваемого могут иметься и другие тяжкие преступления, о которых ранее потерпевшие в правоохранительные органы не сообщали.

Если вы узнали человека на фото и хотите сообщить о других его преступлениях, просьба обращаться в любой территориальный ОВД или по круглосуточному телефону доверия ГУ МВД по Свердловской области: 8(343) 358-71-61.