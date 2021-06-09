09 Июня 2021
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вакцина Гам-Ковид-Вак, Спутник V, прививка (2021) | Фото: Пресс-служба УГМК

В законопроект о вакцинации от коронавируса могут записать запрет на увольнение в случае отказа

Принятый вчера в первом чтении законопроект о включении прививки от COVID-19 в национальный календарь иммунизации могут дополнить прямой нормой о невозможности уволить тех, кто не хочет прививаться. Об этом сообщает Общественный уполномоченный по защите семьи.
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Организация отмечает, что родители и все те, кто писал депутатам, таки добились результата.

"Принято решение ввести норму прямого действия и сделать для короны исключение. Вакцина будет внесена в календарь, но законом будет прописано, что будет невозможно уволить (отстранить от работы) тех, кто откажется прививаться. Т.е. бюджетники будут спасены! Теперь наша задача, чтобы поправка, вносимая ко второму чтению, была не только о добровольности и увольнениях, но и вообще о любых ограничениях в правах", - пишет уполномоченный, имея в виду отстранение от работы или прочие меры.

Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов настаивает, что вакцинировать нужно минимум 60% населения.

"Если мы остановится, к примеру, на цифре 45 %, итоговый вариант будет нулевой. Мы не можем себе этого позволить", - заявил он.

При этом данные Минздрава свидетельствуют о том, что после вакцинации коронавирус подхватывают почти столько же, как и без нее, - около 1%. И хотя прививка должна защищать от тяжелых форм болезни, сама вероятность заболеть почти не уменьшается, а с учетом побочных эффектов может быть даже выше. То есть эффект от вакцинации пока что статистически не подтверждается.

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Теги: вакцинация, национальный календарь прививок, вакцина от коронавируса



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