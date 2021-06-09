09 Июня 2021
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Общество
Юрий Хованский (2021) | Фото: t.me/operdrain

Депутат Госдумы Власов прокомментировал задержание Хованского

Депутат Госдумы Василий Власов сообщил, что следит за ситуацией с задержанием своего помощника, блогера Юрия Хованского.

"То, что пишут, — не знаю, правда это или нет, но оснований для задержания я не вижу", - приводит его словаTelegram-канал LIFE SHOT.

По словам Власова, он не может дозвониться Хованскому.

Пресс-секретарь партии ЛДПР Александр Дюпин заявил "Газете.Ru", что Хованский уже более полугода не является помощником депутата Власова. Он отметил, что сотрудничество с Хованским было прервано из-за того, что "человек действительно со спорной репутацией".

Ранее стало известно о задержании Хованского по подозрению в призывах к терроризму за песню про Норд-Ост. Ночью у него прошли обыски, после чего Хованского увезли в отдел. Возбуждено уголовное дело по статье 205.2 УК РФ "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма".

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Теги: юрий хованский, призывы к терроризму, василий власов



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Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 09.06.2021 10:30 Мск Блогер Хованский задержан по делу о призывах к терроризму


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