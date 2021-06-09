09 Июня 2021
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Совещание по нацполитике в УрФО (2021) | Фото: Накануне.RU

Замглавы АП: Большинство детей мигрантов станут в будущем гражданами России

Замглавы администрации президента России Магомедсалам Магомедов, обсуждая с журналистами итоги совещания по межнациональным отношениям, особо отметил ситуацию с трудовыми мигрантами, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"В УрФО реализации межнациональной политики уделяется большое внимание. Округ многонациональный, есть коренные малочисленные народы Севера. Сегодня мы больше говорили о других проблемах, и я могу особо выделить трудовую миграцию. Практически в каждом субъекте это актуально", - сказал Магомедов, уточнив, что речь идёт о людях с другой культурой, которые подчас плохо знают русский язык.

Процесс адаптации мигрантов и их интеграция в российское общество должны идти плавно, без напряжения для местного населения, "потому что большинство детей мигрантов станут в будущем гражданами России".  

Полпред президента в УрФО Владимир Якушев добавил, что в ХМАО ситуация с мигрантами сложнее в силу объективных причин: люди едут туда, где можно больше заработать, из-за этого в Югре, например, ситуация одна, а в Курганской области - другая, и сравнивать их нельзя. Работа с межнациональными отношениями должна быть регулярной.

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Теги: мигранты, дети



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