09 Июня 2021
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Политика Москва
евгений пригожин, коллаж, лп, суд (2021) | Фото: Накануне

Евгений Пригожин подал иск против Любови Соболь

Бизнесмен Евгений Пригожин подал иск в Симоновский районный суд Москвы с требованием взыскать с юриста ФБК (признан иноагентом в РФ) Любови Соболь моральную компенсацию за распространение клеветы, передает пресс-служба компании «Конкорд».

Причиной судебного разбирательства стали фрагменты из интервью Соболь журналисту издания «Царьград», которые Пригожин расценил как недостоверные и порочащие его репутацию.

В ноябре 2020 года Тверской районный суд Москвы удовлетворил иск бизнесмена к юристу ФБК, признав распространяемые ею сведения недостоверными. Данное решение поддержал Мосгорсуд в мае 2021 года. По решению суда Любовь Соболь обязана выступить с опровержением своих слов.

«Однако в рамках рассмотренного дела требование о компенсации морального вреда Евгением Викторовичем не заявлялось, в связи с чем истец принял решение обратиться по этому вопросу с отдельным иском», — сказано в сообщении.

Отметим, что сейчас правоохранительные органы проводят проверку по еще двум эпизодам распространения недостоверной информации о Евгении Пригожине со стороны Любови Соболь и сторонника Алексея Навального Владимира Милова.

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Теги: евгений пригожин, конкорд, любовь соболь, фбк, навальный, владимир милов



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