На Среднем Урале пропала пенсионерка из Пермского края, приехавшая в гости к сыну

На Среднем Урале в окрестностях Верхней Пышмы ведутся поиски пенсионерки из Пермского края.

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Как сообщили Накануне.RU в управлении Росгвардии по Свердловской области, пожилая женщина приехала к своему сыну. Он оставил ее дома одну, а когда вернулся, то обнаружил открытой калитку и жилище. Зная, что мать страдает провалами в памяти и имеет проблемы со здоровьем, мужчина немедленно обратился в правоохранительные органы.

В ночь со вторника на среду специалисты авиационного подразделения Росгвардии с помощью тепловизоров, установленных на беспилотниках, обследовали 17 квадратных километров леса. В результате ими было обнаружено семь теплоконтрастных точек.

Координаты предполагаемого местонахождения человека передавались по рации наземным поисковым группам. Однако пенсионерки в лесу не оказалось.

Сейчас силовики отрабатывают версию о том, что пропавшая женщина могла выйти на трассу и уехать. Ее поиски продолжаются.

Как сообщало Накануне.RU, недавно в Свердловской области пропала туристка из Перми Анастасия Пыхтеева. Впоследствии ее тело без признаков жизни обнаружили на берегу реки Серга. Подозреваемый в убийстве уже задержан.