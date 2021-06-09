Россия заблокировала включение в декларацию ГА ООН упоминание о всеобъемлющей сексуализации

Россия не дала включить в декларацию Генассамблеи ООН опасные положения о сексуализации людей, в том числе детей. Об этом сообщается на сайте российского постоянного представительства при ООН.

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8 июня состоялось заседание высокого уровня Генассамблеи ООН по ВИЧ/СПИД, и была принята профильная политическая декларация. Однако российская делегация совместно с единомышленниками заблокировала включение таких пагубных концепций, как "всеобъемлющее образование в области сексуальности", "сексуальные права", лишение родителей прав контроля над сексуальным и репродуктивным здоровьем детей.

Характерно, что были отклонены российские предложения о продвижении здорового образа жизни и поддержке семейных ценностей. Также весьма поверхностно отображена тема лечения наркозависимости с полным отказом от употребления наркотических средств. По давлением стран Запада было оставлены многочисленные ссылки на необходимость пересмотра национального законодательства, которое ограничивает проституцию и употребление наркотиков. То есть на Западе приветствуют расширение проституции и употребление наркотиков. В итоге документ, несмотря на противодействие России, был принят без учета ряда позиций, напрямую касающихся российского законодательства.

В целом Россия остается привержена борьбе с ВИЧ/СПИД и будет работать для реализации глобальных целей в области ВИЧ/СПИД с учетом тех положений принятой декларации, которые отвечают российским подходам, говорится в заявлении.

Отметим, что тема растления детей настойчиво продвигается в ООН. Недавно комитет ООН о правам ребенка призвал создать в интернете специальные сайты и каналы для распространения среди детей "сексуального контента откровенного характера", к которым нужно обеспечить прямой доступ в обход согласия родителей. К этому присоединился ЮНИСЕФ, который после скандала пока что удалил со своего сайта соответствующий документ.

Председатель Межрегиональной общественной организации "За права семьи", эксперт во вопросам семейного права Павел Парфентьев отмечает, что за всем этим стоит педофильское лобби. Так, организации педофилов легально существовали в Британии в 1970-80-х гг. После их запрета в конце 1980-х они сменили тактику: не педофилы должны идти к детям, а дети сами должны захотеть прийти к педофилам. Для этого и продвигается тема сексуализации детей под предлогом борьбы со СПИДом, уверен эксперт.