Лауреатами госпремии в этом году станут академик Гинцбург и митрополит Иларион

Стали известны имена лауреатов госпремии за 2020 год, вручение которой состоится 12 июня.

Госпремию за достижения в науке получит один из создателей вакцины от коронавируса "Спутник V", руководитель НИЦ им. Гамалеи Александр Гинцбург. За достижения в гуманитарной деятельности лауреатом станет Елена Тополева-Солдунова, директор АНО "Агентство социальной информации". В области литературы и искусства награды получат митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев), скульптор Александр Рукавишников, оперная певица Хибла Герзмава, передает РИА Новости.

Несмотря на то, что в этом году в Кремле вновь решили отказаться от проведения торжественного приема в День России, вручение премий Владимир Путин проведет лично, и не на Поклонной горе, как в прошлый раз, а в Кремле.