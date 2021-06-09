09 Июня 2021
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Общество В России Москва
митрополит Иларион (2015) | Фото: volganews.ru

Лауреатами госпремии в этом году станут академик Гинцбург и митрополит Иларион

Стали известны имена лауреатов госпремии за 2020 год, вручение которой состоится 12 июня.

Госпремию за достижения в науке получит один из создателей вакцины от коронавируса "Спутник V", руководитель НИЦ им. Гамалеи Александр Гинцбург. За достижения в гуманитарной деятельности лауреатом станет Елена Тополева-Солдунова, директор АНО "Агентство социальной информации". В области литературы и искусства награды получат митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев), скульптор Александр Рукавишников, оперная певица Хибла Герзмава, передает РИА Новости.

Несмотря на то, что в этом году в Кремле вновь решили отказаться от проведения торжественного приема в День России, вручение премий Владимир Путин проведет лично, и не на Поклонной горе, как в прошлый раз, а в Кремле.  

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Теги: госпремия, митрополит иларион, александр гинцбург, церемония вручения



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