В Тюмени создали виртуальную копию арктического нефтепромысла

Добычу трудноизвлекаемых запасов Мессояхской группы месторождений будет контролировать интегрированный центр, созданный в тюменском офисе "Мессояханефтегаза". Комплекс представляет собой виртуальную копию арктического нефтепромысла, расположенного в ЯНАО почти в двух тысячах километров от Тюмени.

Как рассказали Накануне.RU в компании, цифровые двойники 550 скважин, компьютерные модели 500 км трубопроводных систем и углеводородного потока синхронизированы с реальными производственными процессами и способны воспроизвести весь цикл добычи – от пласта до сдачи нефти – с точностью 97%.

Центр способен оперативно формировать высокоточные прогнозы и сценарии развития арктического актива с учетом геологических особенностей сложных мессояхских пластов, технологических параметров и возможностей инфраструктуры. Используя алгоритмы математического моделирования и машинного обучения, специалисты координируют весь операционный цикл на автономном месторождении, повышают рентабельность строительства, бурения, добычи и подготовки углеводородного сырья в арктической автономии.

Заместитель генерального директора по разведке и добыче "Газпром нефти" Вадим Яковлев отметил, что такие интегрированные центры разработки месторождений и умные системы управления добычей действуют уже почти в десяти активах компании. "В процесс изменений вовлечены и наши партнеры: мы открываем коллегам доступ к общим цифровым сервисам, совместно развиваем новые бизнес-модели и программные продукты в периметре единой экосистемы. Принципиально новые технологические решения и внедрение нестандартных подходов к разработке трудной нефти дают компании возможность стать бенчмарком в области создания цифровых месторождений и новых моделей управления нефтедобычей", – рассказал он.

По расчетам компании, в результате масштабной трансформации операционных процессов "Газпром нефть" достигнет прямого экономического эффекта в 100 млрд рублей.

Гендиректор "Мессояханефтегаза" Алексей Кан добавил, что сегодня нефтяники работают не только с большими объемами нефти, но и с большими объемами данных. "Мощности интегрированного центра позволяют нам быстро, в режиме реального времени получать комплексную аналитику, не расходуя на эту экспертизу ценный человеческий ресурс, и формировать точные операционные прогнозы на любой временной период. Это дает возможность сконцентрироваться на главном – безопасной и эффективной работе с трудными запасами Арктики, развитии нашего стратегического потенциала в области рационального недропользования", – отметил Кан.

Группа Мессояхских месторождений включает Восточно-Мессояхский и Западно-Мессояхский участки, расположенные на Гыданском полуострове Ямало-Ненецкого АО. По разведанным запасам углеводородов месторождения относят к уникальным. Проект реализуется в условиях ограниченного доступа к транспортной и промышленной инфраструктуре. Лицензии на оба блока принадлежат "Мессояханефтегазу", который паритетно контролируют НК "Роснефть" и "Газпром нефть" – оператор проекта. Совокупный объем добычи нефти на Восточно-Мессояхском месторождении превысил отметку в 21 млн тонн.