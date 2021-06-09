09 Июня 2021
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Поиски мальчика на севере Свердловской области. (2021) | Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Свердловской области

Госдума будет добиваться точности данных о геолокации для поиска пропавших

Госдума в третьем, окончательном чтении приняла законопроект о поиске пропавших людей по геолокации их мобильных устройств. Правоохранительные органы смогут получать информацию у операторов мобильной связи сразу после заявления о пропаже человека без судебного решения. Авторы законопроекта из числа "единороссов" считают, что это ускорит начало поиска человека.

Представляя закон в третьем чтении, глава думского комитета по информационной политике Александр Хинштейн отметил, что принимаемых мер не достаточно для эффективного поиска по геолокации, потому что закон по-прежнему запрещает уточнять данные до совпадения с реальным местонахождением устройства. Он пообещал, что его фракция займется этим вопросом в осеннюю сессию.

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Теги: геолокация, биллинг, суд, поиск пропавших



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