Госдума будет добиваться точности данных о геолокации для поиска пропавших

Госдума в третьем, окончательном чтении приняла законопроект о поиске пропавших людей по геолокации их мобильных устройств. Правоохранительные органы смогут получать информацию у операторов мобильной связи сразу после заявления о пропаже человека без судебного решения. Авторы законопроекта из числа "единороссов" считают, что это ускорит начало поиска человека.

Представляя закон в третьем чтении, глава думского комитета по информационной политике Александр Хинштейн отметил, что принимаемых мер не достаточно для эффективного поиска по геолокации, потому что закон по-прежнему запрещает уточнять данные до совпадения с реальным местонахождением устройства. Он пообещал, что его фракция займется этим вопросом в осеннюю сессию.