09 Июня 2021
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Пожар в больнице им. Семашко в Рязани 09.06.21. (2021) | Фото: vk.com/ryazanoblast / пресс-служба правительства Рязанской области

Увеличилось количество пострадавших при пожаре в больнице в Рязани

Количество пострадавших при пожаре в реанимационном отделении областной клинической больницы имени Н.А. Семашко в Рязани увеличилось до девяти человек.

Как сообщает РИА Новости, к врачам за помощью обратилась медицинская сестра.

Напомним, погибли три человека – все пациенты, находившиеся в реанимации на ИВЛ из-за последствий коронавируса. Один из погибших находился непосредственно в палате с загоревшимся аппаратом искусственной вентиляции легких.

Медсестра, которая пыталась потушить аппарат ИВЛ, в итоге получила ожог 75% поверхности тела и находится сейчас в тяжелом состоянии.

Власти Рязанской области выплатят семьям погибших по 1 млн рублей. Помощь также окажут пострадавшим медсестрам, заявил губернатор региона Николай Любимов.

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Теги: рязань, больница, пожар



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Ранее 09.06.2021 07:44 Мск В пожаре в реанимации рязанской больницы им. Семашко погибли три пациента


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