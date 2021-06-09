09 Июня 2021
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Общество Свердловская область
Крым, День России, флаг России (2015) | Фото: Накануне.RU

В мэрии Екатеринбурга рассказали, как город отпразднует День России

Празднование Дня России в Екатеринбурге начнется 12 июня и встретит гостей и жителей города насыщенной программой, включающей в себя концерты, выступления блогеров и тематические фотозоны.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации города, праздничные площадки будут организованы по всем районам мегаполиса. Начнется все с массового певческого праздника "Хором славим Россию и город!", который стартует в полдень на ступенях лестницы к памятнику основателям Екатеринбурга Василию Татищеву и Вильгельму де Геннину.

В 14.00 на Площади 1905 г. развернется концертная программа с выступлением выпускников детских школ искусств, а также музыкантов Уральского государственного русского оркестра и Свердловской государственной академической филармонии. Интересно провести время можно будет и в Центральном парке культуры и отдыха имени В.В. Маяковского, где в 12.00 начнется фестиваль "Блогеры России". Среди хедлайнеров: Карина Кросс и Женя Ершов. В этом же парке, ближе к вечеру состоится концерт духового оркестра Александра Павлова, после которого будет организован открытый танцпол "Танцуют россияне" и программа "Россия молодая".

Помимо этого, на Октябрьской площади и в Историческом сквере весь день будут работать тематические фотозоны. Всем желающим волонтеры раздадут ленточки с изображением триколора, значки и информационные флаеры, повествующие об истории праздника Дня России и 800-летии со дня рождения Александра Невского.

Напомним, что арт-объект с изображением Александра Невского на стене между Театром эстрады и зданием на 8 Марта, 13 появился именно к празднованию Дня России и 800-летия со дня рождения князя.

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Теги: День России, Екатеринбург, празднование



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