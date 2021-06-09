В ДТП на трассе Челябинск — Екатеринбург погибели два человека

В Челябинской области столкнулись автомобиль Audi A6 и ВАЗ-2114. В результате ДТП погибли два человека, сообщили Накануне.RU в региональном управлении ГИБДД.

Авария произошла поздно вечером 8 июня на 119 км автодороги подъезд к городу Екатеринбургу на территории Каслинского района.

По предварительным данным, водитель Audi A6 при обгоне выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с ВАЗ-2114. В результате ДТП водитель отечественного автомобиля и его 37-летняя пассажирка погибли. 12-летняя девочка, которая находилась в машине, получила травмы и была госпитализирована.

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства ДТП.