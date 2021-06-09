"Это не выдумка": в Российском союзе туриндустрии подтвердили возобновление полетов в Египет

В Российском союзе туриндустрии подтвердили скорое открытие рейсов в Египет. Об этом на пресс-конференции в Екатеринбурге рассказал вице-президент организации Юрий Барзыкин.

Сегодня СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Россия откроет регулярное, а затем и чартерное авиасообщение с Египтом уже в начале июля. Власти стран якобы подписали все необходимые документы.

Как уточнил Юрий Барзыкин, это действительно так.

"Уже есть фактические данные. Последняя правительственная комиссия вернулась с курортов Хургады и Шарм-эль-Шейха в конце мая. Она представила доклад о готовности приема наших туристов. Соответственно, это поручение, которое дано (о возобновлении рейсов, - прим. ред.), не выглядит выдумкой. Все абсолютно реально", - рассказал Барзыкин, отвечая на вопрос Накануне.RU.

Он не стал исключать, что улететь в Египет можно будет и напрямую из Екатеринбурга.

"Думаю да, потому что такие программы будут реализованы по основным международным аэропортам", - отметил эксперт отрасли.

"Ситуация с Египтом, по нашему мнению, будет решена в течение июля - в пользу полномасштабного восстановления сотрудничества в сфере туризма и прямого авиасообщения с египетскими курортами", - добавил председатель уральского отделения Российского союза туриндустрии Михаил Мальцев.

Напомним, также сегодня было анонсировано открытие полетов из России в Турцию уже в июле.