Лавров заявил о сокрытии важнейших фактов со стороны США о катастрофе MH17
США утаивают факты колоссальной важности, категорически отказываясь предоставлять спутниковые снимки по катастрофе MH17 в Донбассе, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"На днях нидерландский суд прямо объявил, что надежды на то, что американцы предоставят эти снимки, больше нет, для суда вопрос закрыт", - цитирует министра ТАСС.
Ранее американская сторона отказалась передать судье информацию о якобы запуске ракеты из "Бука" по Boeing.
О наличии засекреченных снимков сообщала нидерландская служба безопасности. Отмечалось, что Вашингтон не возражает против раскрытия данной информации. Суд в Гааге постановил, что обвинение по делу о катастрофе должно подтвердить или опровергнуть информацию о засекреченных спутниковых изображениях пуска ракеты из "Бука" по Boeing.