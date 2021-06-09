Лавров заявил о сокрытии важнейших фактов со стороны США о катастрофе MH17

США утаивают факты колоссальной важности, категорически отказываясь предоставлять спутниковые снимки по катастрофе MH17 в Донбассе, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"На днях нидерландский суд прямо объявил, что надежды на то, что американцы предоставят эти снимки, больше нет, для суда вопрос закрыт", - цитирует министра ТАСС.

Ранее американская сторона отказалась передать судье информацию о якобы запуске ракеты из "Бука" по Boeing.