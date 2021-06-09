Московский блогер спасался с помощью ОМОНа от толпы новоуренгойцев, после того, как отматерил их город

Скандальный блогер Андрей Петров в нецензурной форме назвал Новый Уренгой самым худшим городом России. После этого он взял билеты до газовой столицы Ямала, однако в аэропорту его встретила толпа - люди узнали о высказывании Петрова - и блогеру пришлось выходить из аэропорта под защитой ОМОНа. И на следующий день, также под конвоем, улететь обратно в Москву, передает корреспондент Накануне.RU

Получить оперативный комментарий от МВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу не удалось. На звонок корреспондента никто не ответил.

Ситуацию прокомментировал блогер-урбанист Илья Варламов. Новоуренгойцев, которые пришли в воздушную гавань, чтобы встретить Петрова, обругавшего их город, Варламов назвал "толпой агрессивных говнохранителей".

"Феномен говнохранителей мы с вами обсуждали много раз. Поразительные все-таки люди: их местечковый патриотизм всегда основан на ненависти, при этом они готовы оправдать любое говно, лишь бы всякие заезжие блогеры не написали что-нибудь нехорошее про их город. Сейчас у жителей Нового Уренгоя была отличная возможность сделать городу бесплатный пиар. Это же "газовая столица России", по-своему интересное место! Они могли бы устроить Петрову экскурсию, показать лучшие места, если уж им так хотелось выставить город в выгодном свете. Вместо этого они накинулись на блогера, который даже не свое мнение транслировал, а просто нашел какие-то рейтинги, где Новый Уренгой на последних местах. Самые агрессивные из тех, кто встретил Петрова в аэропорту, угрожали ему и преследовали на машинах", - отметил Варламов.

Он заявил, что по его мнению это странный способ защитить доброе имя города, и что после встречи с "гопниками" в Новый Уренгой сторонний наблюдатель больше не вернется.



"Это и добиваются все говнохранители: чтобы их болото, не дай бог, никто не всколыхнул. Петров уехал — теперь можно и дальше бить себя в грудь и кричать, что Новый Уренгой — лучшее место на земле. Только вот никаких туристов (и их денег) там больше не будет, останутся одни вахтовики, гопники и комары", - резюмировал урбанист.

Отметим, что это не первое подобное высказывание Варламова. Ранее Илья Варламов нелицеприятно отозвался о тюменцах, которые стали оскорблять его после того, как он высказался о неправильных, как ему кажется, тратах бюджетных денег в Тюмени. После этого блогер назвал их "говнохранителями".