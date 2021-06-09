В Госдуме предложили "автоматом" проверять финансы в регионах после смены губернатора

Госдума сегодня в третьем, окончательном чтении приняла законопроект о предоставлении регионам так называемых инфраструктурных кредитов. Новый закон, в частности, позволит перекредитованным на рынке субъектам заменить коммерческие займы на бюджетные.

Депутаты единогласно одобрили законопроект, при этом отметив, что у регионов очень страдает финансовая дисциплина.

Так, лидер либерал-демократов Владимир Жириновский предложил автоматом после смены губернатора направлять в регион проверку Счетной палаты – "чтобы на нового губернатора не навешивались грехи предшественника".

"Действительно, многие губернаторы ушли, а люди остались. Именно поэтому президент предложил реструктурировать кредиты, чтобы люди не страдали и не были в зависимости", - заявил глава комитета ГД по бюджету и налогам, "единоросс" Андрей Макаров.

А спикер Госдумы Вячеслав Володин хоть и согласился с тем, что многие губернаторы годами вели несбалансированную политику, но и указал на проблемы в Москве: "В какой-то момент почти сравнялась стоимость бюджетных кредитов и коммерческих". "Лет 15 назад Минфин, ослабив дисциплину, упустил контроль за этими вопросами", - припомнил Володин Кудрину (он был министром финансов 15 лет назад – прим. ред.) его политику.