Хирурги ОКБ №2 в Тюмени извлекли из кишечника ребенка 14 деталей конструктора

Детские хирурги Областной клинической больницы №2 прооперировали 10-летнего мальчика, проглотившего 14 деталей от конструктора.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области, ребенок поступил в медучреждение с болью в животе и рвотой. Симптомы указывали на острый аппендицит, однако в ходе диагностической лапароскопии выяснилось, что в просвете кишечника пациента находятся болты, гайки и магнит от конструктора.

"В ходе диагностической операции мы обнаружили серьезное воспаление – перитонит, конгломерат петель кишечника, скопление инфильтрата. Ревизия выявила инородные тела в толстом и тонком кишечнике. Магнит из конструктора собрал на себя остальные детали, в итоге получился большой железный комок с острыми краями. Это стало причиной перфорации стенок кишечника в четырех местах", - пояснил заведующий хирургическим отделением детского стационара №2 ОКБ №2 Валерий Чевжик.

Всего мальчик пережил три операции, во время которых ему удалили инородные тела, ушили кишечник, удалили воспаленные участки и инфильтрат. Сейчас состояние маленького пациента стабильное, он поправляется и скоро поедет домой.

Специалисты ОКБ №2 выразили тревогу из-за участившихся случаев заглатывания детьми батареек, магнитов и деталей с острыми краями. Каждое из перечисленных инородных тел несет опасность для здоровья и жизни ребенка. Батарейки окисляются и могут вызвать язвы и внутреннее кровотечение, острые предметы повредить внутренние органы, а магниты притянуть к себе другие железные детали, из-за чего инородное тело увеличивается в размерах и не может самостоятельно покинуть организм ребенка.

"В присмотре родителей нуждаются не только грудные и маленькие дети, которые ползают по полу и тянут в рот все подряд. Как показывает практика, проглотить посторонний предмет могут даже взрослые дети, например, откручивая неподдающийся болт конструктора зубами. Если в этот момент ребенка задеть или толкнуть – деталь уже проглочена. Ребенок может не придать этому значения, забыть или побояться рассказать родителям, а время в данном случае играет решающее значение. Задача родителей – строить с детьми доверительные отношения и объяснять, как много опасностей таит в себе повседневная жизнь", - подытоживает Валерий Чевжик.