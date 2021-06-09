За год потребительские цены выросли на 6% - Росстат

В мае текущего года по сравнению с маем 2020 года индекс потребительских цен составил 106%. Об этом свидетельствуют последние данные Росстата. Год назад за тот же срок цены выросли только на 3%.

За месяц цены выросли на 0,7%, а с начала года - на 3,5%. Это существенно больше, чем было в 2020 году.

В мае сильнее всего подорожали продовольственные товары - на 1%. Меньше всего услуги - на 0,4%.

Рост потребительских цен на 1% и более зафиксирован в 15 субъектах. В наибольшей степени – в Чукотском АО (на 3,2%) и Калмыкии (на 1,4%) в связи с большим удорожанием услуг. Так, на Чукотке они подорожали аж на 12%.

За месяц больше всего подорожали следующие продукты питания: крупа и бобовые, мясо и птица, рыба и морепродукты, масло подсолнечное, плодоовощная продукция. Из непродовольственных товаров резко подорожали строительные материалы - на 5% за месяц. Табачные изделия стали дороже на 2%.

Напомним, Минэкономразвития заявило о вероятном превышении инфляцией в этом году запланированных 4,3%.