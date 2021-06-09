Блогер Хованский задержан по делу о призывах к терроризму

Блогера Юрия Хованского задержали в Петербурге по подозрению в призывах к терроризму за песню про Норд-Ост.

Как сообщает Baza, ночью у него прошли обыски, после чего Хованского увезли в отдел. Возбуждено уголовное дело по статье 205.2 УК РФ "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма".

Телеграм-канал отмечает, что видео с песней появилось на Ютубе около года назад, причем не на официальном канале Хованского. В песне он оправдывал террористический акт в Норд-Осте.

Уточняется, что делом Хованского занимается 5-й отдел центра "Э". Mash пишет, что в ходе обысков у блогера нашли пистолет - зарегистрированный или нет, пока не сообщается.

Телеграм-канал "ВЧК-ОГПУ" публикует кадры задержания: