В Челябинской области за сутки скончались девять пациентов с COVID-19

В Челябинской области за сутки подтверждено 86 случаев COVID-19, девять пациентов скончались, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного минздрава.

За время пандемии коронавирусная инфекция была выявлена у 63 тыс. 802 человек.

В настоящий момент в регионе 2 тыс. 341 заболевший. За сутки выписаны 123 человека, всего в регионе выздоровели 58 тыс. 506 пациентов.

За прошедшие сутки умерло девять человек, из них восемь от коронавируса. Еще у одного пациента COVID-19 был сопутствующим заболеванием.