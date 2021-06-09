09 Июня 2021
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Происшествия Челябинская область
Лаборатория, где будут проводиться проверка на коронавирус в Екатеринбурге (2020) | Фото: Накануне.RU

В Челябинской области за сутки скончались девять пациентов с COVID-19

В Челябинской области за сутки подтверждено 86 случаев COVID-19, девять пациентов скончались, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного минздрава.

За время пандемии коронавирусная инфекция была выявлена у 63 тыс. 802 человек.

В настоящий момент в регионе 2 тыс. 341 заболевший. За сутки выписаны 123 человека, всего в регионе выздоровели 58 тыс. 506 пациентов.

За прошедшие сутки умерло девять человек, из них восемь от коронавируса. Еще у одного пациента COVID-19 был сопутствующим заболеванием.

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Теги: коронавирус, болезнь, диагноз, наблюдение, карантин,



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