ФСБ поймали мошенников из Екатеринбурга, помогающих мигрантам сдавать тест на русский язык

Сотрудники ФСБ России по Свердловской области пресекли деятельность двух жителей Екатеринбурга, которые незаконным образом организовали проживание в городе 500 иностранцев. Мошенники работали в период с 2015 г. по 2019 г. и предоставляли мигрантам, на основании фиктивно проведенных экзаменов, сертификаты о знании русского языка, истории и основ законодательства России.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства, чтобы быть "первыми на рынке" среди организаций, оказывающих подобные услуги, мошенники предоставляли иностранцам заранее подготовленные правильные ответы на тест "Говорение" для их заучивания, а также помогали сдавать тесты с помощью мобильного телефона и скрытого наушника.

12 мая текущего года Железнодорожный районный суд Екатеринбурга признал двух местных жителей 1959 и 1979 гг.р. виновными и приговорил к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком в два года и штрафами в размере 80 и 40 тыс. руб. Приговор вступил в законную силу.