09 Июня 2021
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Общество Свердловская область
канал незаконной миграции (2021) | Фото: УФСБ по Свердловской области

ФСБ поймали мошенников из Екатеринбурга, помогающих мигрантам сдавать тест на русский язык

Сотрудники ФСБ России по Свердловской области пресекли деятельность двух жителей Екатеринбурга, которые незаконным образом организовали проживание в городе 500 иностранцев. Мошенники работали в период с 2015 г. по 2019 г. и предоставляли мигрантам, на основании фиктивно проведенных экзаменов, сертификаты о знании русского языка, истории и основ законодательства России.

канал незаконной миграции(2021)|Фото: УФСБ по Свердловской области

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства, чтобы быть "первыми на рынке" среди организаций, оказывающих подобные услуги, мошенники предоставляли иностранцам заранее подготовленные правильные ответы на тест "Говорение" для их заучивания, а также помогали сдавать тесты с помощью мобильного телефона и скрытого наушника.

канал незаконной миграции(2021)|Фото: УФСБ по Свердловской области

12 мая текущего года Железнодорожный районный суд Екатеринбурга признал двух местных жителей 1959 и 1979 гг.р. виновными и приговорил к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком в два года и штрафами в размере 80 и 40 тыс. руб. Приговор вступил в законную силу.

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Теги: мигранты, незаконные действия, сдача теста, ФСБ



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