Население России стало меньше 146 млн

Численность постоянного населения России опустилась ниже отметки 146 млн. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

За первый квартал население сократилось на 192 тыс. человек. Из них 247 тыс. - это "естественная" убыль, а +55 тыс. - миграционный прирост. Так как на начало года население России составляло 146 млн 171 тыс., то на 1 апреля получается 145 млн 979 тыс. Росстат округляет до 0,1 млн, поэтому снижение ниже этой символической границы пока остается незамеченным. Накануне.RU первым из СМИ обращает внимание на этот факт.

В первом квартале резко выросла "естественная" убыль населения, поскольку сравнение ведется с еще "доковидным" первым кварталом 2020 года. По итогам же года мы ожидаем повторения "естественной" убыли населения. Свои коррективы может внести только миграция, которая наверняка будет больше, чем год назад. Даже в первом квартале она больше, чем годом ранее. По итогам года увеличение миграционного прироста будет существенным - 200-250 тыс. против 107 тыс. годом ранее.

Интересно, что в текущем году наблюдается резкое уменьшение миграционного прироста в обмене с Украиной - более чем в два раза (+9 тыс. против +21 тыс.). С остальными странами СНГ, кроме Туркмении, с которой миграционный обмен традиционно очень мал, наблюдается увеличение миграционного прирста. В наибольшей степени с Арменией и Киргизией - более +5 тыс. против отрицательного прироста год назад. Из стран дальнего зарубежья миграционный прирост уменьшился с +2 тыс. до +1 тыс., то есть почти отсутствует. Однако это официальные данные, которые вызывают удивление. Так, согласно им, из Китая за первый квартал дополнительно прибыли только 272 человека.

Таким образом, динамика первого квартала позволяет оценить общую убыль населения России в 2021 году на уровне 450-500 тыс. человек (в 2020 году было почти 600 тыс.) Это значит, что на 1 января 2022 года население страны составит 145,7 млн человек.

В ближайшие годы убыль населения будет продолжаться примерно с той же скоростью, так как никаких предпосылок для улучшения нет. К 2030 году при нынешней демографической политике население России упадет до 140 млн.