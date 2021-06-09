Сервисы проката электросамокатов приостановили работу в Петербурге

Работающие в Санкт-Петербурге кикшеринговые сервисы приостановили аренду самокатов.

Приложение компании Whoosh прислало клиентам уведомления о приостановке работы сервиса.

Также невозможно арендовать электросамокат и в приложениях сервисов Urent, Eleven, Red Wheels. Как сообщает "Интерфакс", пользователей предупреждают, что доступного транспорта в городе нет.

По данным источников "Базы", питерские следователи и оперативники изымают самокаты с парковок.

На прошлой неделе в городе прошли обыски у сервисов проката электросамокатов: в офисах компаний Whoosh, Molnia, Bolt, Scoobee, Red Wheels. Следственные мероприятия связаны с расследованием уголовного дела по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

За несколько дней в городе произошло несколько наездов на маленьких детей. Ранее было возбуждено уголовное дело по факту травмирования 4-летнего ребенка в одном из парков Колпинского района.