09 Июня 2021
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Происшествия СЗФО В России Санкт-Петербург
Самокаты на улице в Екатеринбурге (2021) | Фото: Накануне.RU

Сервисы проката электросамокатов приостановили работу в Петербурге

Работающие в Санкт-Петербурге кикшеринговые сервисы приостановили аренду самокатов.

Приложение компании Whoosh прислало клиентам уведомления о приостановке работы сервиса.

Также невозможно арендовать электросамокат и в приложениях сервисов Urent, Eleven, Red Wheels. Как сообщает "Интерфакс", пользователей предупреждают, что доступного транспорта в городе нет.

По данным источников "Базы", питерские следователи и оперативники изымают самокаты с парковок.

На прошлой неделе в городе прошли обыски у сервисов проката электросамокатов: в офисах компаний Whoosh, Molnia, Bolt, Scoobee, Red Wheels. Следственные мероприятия связаны с расследованием уголовного дела по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

За несколько дней в городе произошло несколько наездов на маленьких детей. Ранее было возбуждено уголовное дело по факту травмирования 4-летнего ребенка в одном из парков Колпинского района.

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Теги: самокаты, электросамокаты, обыски, петербург



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Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 03.06.2021 12:49 Мск В Петербурге проходят обыски в сервисах аренды самокатов


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