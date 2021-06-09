Правительство одобрило поправки в закон, запрещающие выгул собак детьми и пьяными

Группа сенаторов СФ подготовила законопроект, который регламентирует выгул собак. И правительство уже дало положительных отзыв на этот документ.

Члены Совета Федерации предлагают наделить регионы правом устанавливать требования к владельцам собак.

В частности, речь идет о запрете на выгул животных в состоянии алкогольного опьянения, а также детьми до 14 лет, пишут "Известия".

Также предлагается установить требования к длине поводка при выгуле собак. Еще одно ограничение – на количество домашних животных, которых одновременно можно содержать в квартире. Впрочем, к последнему пункту у правительства возникли вопросы.

В Госдуме готовы рассмотреть инициативу, но пока сомневаются в ее целесообразности. "С одной стороны, проблема безопасности действительно существует, с другой — это очень деликатная тема", — заявил глава профильного комитета Владимир Бурматов.