09 Июня 2021
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Происшествия Центральный ФО
Областная детская клиническая больница №1 (2019) | Фото: Накануне.RU

Аппарат ИВЛ в рязанской ОКБ мог загореться из-за короткого замыкания

Губернатор Рязанской области Дмитрий Любимов подтвердил, что причиной пожара в Областной клинической больнице им. Семашко в столице региона стало возгорание аппарата ИВЛ, однако, пока не известно, почему загорелся он. Есть версия, что произошло короткое замыкание.

"Интерфакс" со ссылкой на администрацию медучреждения сообщает, что аппарат ИВЛ был исправным, но не адаптированным к перепадам напряжения в сети, он загорелся от проводки после короткого замыкания.

Медсестра, которая пыталась потушить аппарат ИВЛ, в итоге получила ожог 75% поверхности тела и находится сейчас в тяжелом состоянии.

Погибли три человека – все пациенты, находившиеся в реанимации на ИВЛ из-за последствий коронавируса. Один из погибших находился непосредственно в палате с загоревшимся аппаратом искусственной вентиляции легких.

Пожар в больнице им. Семашко в Рязани 09.06.21.(2021)|Фото: vk.com/ryazanoblast / пресс-служба правительства Рязанской области

"Глубокие соболезнования родственникам погибших. Необходимую поддержку получат все пострадавшие в результате происшествия, - написал губернатор в Instagram. - Во всех рязанских больницах поручил незамедлительно провести внеплановые проверки пожарной безопасности. В причинах этого ЧП будем разбираться самым тщательным образом".

Местное управление СКР уже возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). "В рамках расследования уголовного дела следователями в обязательном порядке будет проверена своевременность проведения эвакуационных мероприятий, а также соответствие уровня обеспечения противопожарной безопасности в учреждении установленным нормам. Следствием рассматриваются различные версии причин пожара. Однозначно говорить о причинах произошедшего можно будет после проведения ряда экспертиз, которые планируется назначить в ближайшее время", - заявили в Следственном комитете.

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Теги: аппарат ивл, короткое замыкание, возгорание, перепад напряжения



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Ранее 09.06.2021 11:25 Мск Увеличилось количество пострадавших при пожаре в больнице в Рязани

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