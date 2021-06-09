09 Июня 2021
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Происшествия Свердловская область
пуля выстрел дуло пистолет (2009) | Фото: www.mixnews.lv

Житель Каменска-Уральского сядет в колонию за расстрел остановки из пневмата

Синарский районный суд Каменска-Уральского приговорил местного жителя к 1 году и 10 месяцам исправительной колонии строгого режима. Николай Делюкин обвиняется в вандализме, который учинил в прошлом году.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, 23 февраля 2020 г. около 15.30 подсудимый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, произвел не менее двух выстрелов в сторону павильона остановки общественного транспорта "Выставочный зал", установленного вблизи дома № 60 по пр. Победы. Для этого мужчина использовал пневматический пистолет Anics-101.

Своими действиями Делюкин разбил два стекла указанного комплекса, испортив тем самым имущество МКУ "Управление городского хозяйства". При этом подсудимый свою вину в преступлении не признал. Помимо срока, суд также отменил условно-досрочное освобождение от ранее назначенного наказания по приговору мирового суда. Приговор не вступил в законную силу.

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Теги: стрельба, пневмат, остановка, каменск-уральский, суд



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