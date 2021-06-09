В Свердловской области каждый третий житель ждёт межэтнического конфликта в своём населённом пункте

Уральский полпред Владимир Якушев во время совещания по межнациональным отношениям отметил, что обеспечение межнационального согласия - один из главных вопросов жизни округа, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Нужно понимать, что произошло. Как пандемия повлияла на межнациональные отношения. Строительные компании, ряд других отраслей экономики привлекали мигрантов, сейчас эта тема затруднена. Хочу услышать от заместителей губернаторов, как обстоят дела", - сказал Якушев.

Замглавы администрации президента Магомедсалам Магомедов отдельно отметил работу Якушева в межнациональном направлении.

"Напомню, что совещания такие мы проводим по поручению президента. Они дают значимые результаты. В прошлом году в силу пандемии не смогли провести. Смещён уровень национальной политики с федерального на региональный", - сказал Магомедов.

Он уточнил, что до 81,8% выросло в коронавирусном 2020-м количество россиян, положительно оценивающих межэтнические отношения. В УрФО этот показатель составил 80,5%.

"Однако, в Югре и Свердловской области конфликтный потенциал составляет 30%, то есть каждый третий житель этих регионов ждёт межэтнического конфликта в своём населённом пункте", - сказал Магомедов.

Он высоко оценил работу различных советов по межнациональным отношениям.

"Ключевым общественным событием 2020-го стало голосование по поправкам в Конституцию. Определена роль русских народа и языка. Государство обязано сохранять этнокультурное многообразие. Было много оппонентов, говоривших о дискриминации, но нет, новая редакция Конституции сильнее защищает всех граждан", - сказал Магомедов.

Гражданская идентичность не исключает этническую, уточнил он. "Были попытки перенести конфликты в Россию и придать им этнический характер. Например, из Нагорного Карабаха или Белоруссии. Граждане и гости нашей страны обязаны соблюдать законы России, которые запрещают подобное", - сказал Магомедов.