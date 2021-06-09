В Свердловской области каждый третий житель ждёт межэтнического конфликта в своём населённом пункте

09 Июня 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Признание олигарха: "Жадность — это хорошо!"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика Свердловская область Ханты-Мансийский АО - Югра
лагерь мигрантов, Москва, мигрант (2013) | Фото: Накануне.RU

В Свердловской области каждый третий житель ждёт межэтнического конфликта в своём населённом пункте

Уральский полпред Владимир Якушев во время совещания по межнациональным отношениям отметил, что обеспечение межнационального согласия - один из главных вопросов жизни округа, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Нужно понимать, что произошло. Как пандемия повлияла на межнациональные отношения. Строительные компании, ряд других отраслей экономики привлекали мигрантов, сейчас эта тема затруднена. Хочу услышать от заместителей губернаторов, как обстоят дела", - сказал Якушев.

Совещание по нацполитике в УрФО(2021)|Фото: Накануне.RU

Замглавы администрации президента Магомедсалам Магомедов отдельно отметил работу Якушева в межнациональном направлении.

"Напомню, что совещания такие мы проводим по поручению президента. Они дают значимые результаты. В прошлом году в силу пандемии не смогли провести. Смещён уровень национальной политики с федерального на региональный", - сказал Магомедов.

Совещание по нацполитике в УрФО(2021)|Фото: Накануне.RU

Он уточнил, что до 81,8% выросло в коронавирусном 2020-м количество россиян, положительно оценивающих межэтнические отношения. В УрФО этот показатель составил 80,5%.

"Однако, в Югре и Свердловской области конфликтный потенциал составляет 30%, то есть каждый третий житель этих регионов ждёт межэтнического конфликта в своём населённом пункте", - сказал Магомедов.

Он высоко оценил работу различных советов по межнациональным отношениям.

"Ключевым общественным событием 2020-го стало голосование по поправкам в Конституцию. Определена роль русских народа и языка. Государство обязано сохранять этнокультурное многообразие. Было много оппонентов, говоривших о дискриминации, но нет, новая редакция Конституции сильнее защищает всех граждан", - сказал Магомедов.

Гражданская идентичность не исключает этническую, уточнил он. "Были попытки перенести конфликты в Россию и придать им этнический характер. Например, из Нагорного Карабаха или Белоруссии. Граждане и гости нашей страны обязаны соблюдать законы России, которые запрещают подобное", - сказал Магомедов.

add_circle ОБСУДИТЬ
Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: владимир якушев, этнические конфликты



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети