09 Июня 2021
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Происшествия В России
суд, молоток (2017) | Фото: kavkazplus.com

Суд отказался прекратить дело экс-замглавы Росгвардии за сроком давности

Реутовский гарнизонный военный суд признал территориальное управление Росимущества по Московской области потерпевшим по уголовному делу в отношении бывшего замдиректора Росгвардии генерал-лейтенанта Сергея Милейко, пишет "Коммерсантъ".

Суд удовлетворил соответствующее ходатайство Павла Смирнова, адвоката бывшего начальника квартирно-эксплуатационного отдела (КЭО) дивизии имени Дзержинского майора Кирилла Прокудина, который также проходит по этому делу.

Милейко обвиняется в мошенническом получении нежилого помещения в ведомственном доме в Балашихе, где его супруга открыла парикмахерскую. Как считает следствие, недвижимость была незаконно переоформлена через Прокудина.

Защита настаивала, что в деле нет доказательств того, что ущерб причинен Росгвардии, и просила признать потерпевшим Росимущество.

При этом суд отклонил ходатайства адвокатов Милейко и Прокудина о прекращении уголовного дела за истечением срока давности.

Милейко был задержан в октябре прошлого года по подозрению в мошенничестве в крупном размере. Сообщалось, что поводом для расследования стали результаты проверки военной прокуратуры, которую начали по инициативе руководства Росгвардии.

В ведомстве после задержания Милейко заявили, что он был уволен еще летом 2019 года, напоминает Regnum.

Как уточнил советник главы ведомства по взаимодействию со СМИ Валерий Грибакин, в отношении Милейко провело проверку Главное управление собственной безопасности Росгвардии. По ее итогам было принято решение об освобождении Милейко от занимаемой должности.

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Теги: сергей милейко, росгвардия, мошенничество



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