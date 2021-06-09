Напавший на президента Франции мужчина оказался любителем средневековой истории

Стали известны подробности о человеке, напавшем на Эммануэля Макрона накануне, когда президент общался с жителями небольшого городка Тэн-Л'Эрмитаж в департаменте Дром на юго-востоке Франции.

Оказалось, что 28-летний Дамьен Тарель является поклонником средневековой истории, следит в соцсетях за ультраправыми роялистами, но при этом знакомые описывают его как человека аполитичного и не склонного к насилию.

Напомним, когда президент подошел к группе встречавших его горожан, чтобы поприветствовать их, Дамьен с криками "долой макронизм" и "Монжуа Сен-Дени!" нанес Макрону удар по лицу, после чего был схвачен охраной президента.

Тарель живет в Дроме и даже стал там своего рода знаменитостью: основал две ассоциации, связанные с историей средневековья: клуб боевых искусств и ассоциацию настольных игр.

Известно также, что вместе с Тарелем был арестован его друг и соратник по историческому движению Артур К.

Издание Le Monde пишет, что местные жители описывают нападавшего как спокойного и уравновешенного человека. В то же время на YouTube Тарель подписан на несколько ультраправых каналов, а также на каналы роялистов, аналогичные интересы у молодого человека указаны и в Facebook.