09 Июня 2021
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Общество За рубежом
Мужчина отвесил пощечину французскому президенту Эммануэлю Макрону. (2021) | Фото: France 24

Напавший на президента Франции мужчина оказался любителем средневековой истории

Стали известны подробности о человеке, напавшем на Эммануэля Макрона накануне, когда президент общался с жителями небольшого городка Тэн-Л'Эрмитаж в департаменте Дром на юго-востоке Франции.

Оказалось, что 28-летний Дамьен Тарель является поклонником средневековой истории, следит в соцсетях за ультраправыми роялистами, но при этом знакомые описывают его как человека аполитичного и не склонного к насилию.

Напомним, когда президент подошел к группе встречавших его горожан, чтобы поприветствовать их, Дамьен с криками "долой макронизм" и "Монжуа Сен-Дени!" нанес Макрону удар по лицу, после чего был схвачен охраной президента.

Тарель живет в Дроме и даже стал там своего рода знаменитостью: основал две ассоциации, связанные с историей средневековья: клуб боевых искусств и ассоциацию настольных игр.

Известно также, что вместе с Тарелем был арестован его друг и соратник по историческому движению Артур К.

Издание Le Monde пишет, что местные жители описывают нападавшего как спокойного и уравновешенного человека. В то же время на YouTube Тарель подписан на несколько ультраправых каналов, а также на каналы роялистов, аналогичные интересы у молодого человека указаны и в Facebook.

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Теги: нападение, пощечина, президент франции, эммануэль макрон



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