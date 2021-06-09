Эксперты предотвратили распространение зараженных роз по Екатеринбургу

Карантинный фитосанитарный контроль совместно со специалистом лаборатории ФГБУ "Свердловский референтный центр Россельхознадзора" предотвратили распространение по Екатеринбургу и Свердловской области карантинного вредителя культурных растений.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Россельхознадзора, партия зараженных цветов прибыла из Словакии. Всего из страны в аэропорт "Кольцово" доставили 146 тыс. 795 срезов цветов и горшечных культур. Карантинный фитосанитарный контроль, досмотр и лабораторная экспертиза крупной партии выявили опасного вредителя – западного (калифорнийского) цветочного трипса (Frankliniella occidentalis Perg) в розах сорта "Tacazzi" родом из Кении.

В целях предотвращения распространения карантинного вредителя зараженная продукция в количестве 270 штук была уничтожена.