09 Июня 2021
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Происшествия Челябинская область
аэропорт Челябинск имени Игоря Курчатова (2019) | Фото: Накануне.RU

Двух сотрудников челябинского аэропорта подозревают в коммерческом подкупе

Двух руководителей служб АО "Челябинское авиапредприятие" подозревают в совершении коммерческого подкупа, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте СКР.

Подозреваемые отвечали за электротехническое обеспечение полетов, обслуживание и ремонт электрооборудования. По версии следствия, подозреваемые потребовали от представителя компании "Центрдорстрой", которая занималась реконструкцией аэропортового комплекса, денег за беспрепятственную выдачу требуемых для работы в электроустановках нарядов-допусков.

Представитель подрядчика согласился с условием злоумышленников. В результате подозреваемые получили незаконные денежные средства.

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Теги: аэропорт, коммерческий подкуп, реконструкция,



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