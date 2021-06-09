Двух сотрудников челябинского аэропорта подозревают в коммерческом подкупе

Двух руководителей служб АО "Челябинское авиапредприятие" подозревают в совершении коммерческого подкупа, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте СКР.

Подозреваемые отвечали за электротехническое обеспечение полетов, обслуживание и ремонт электрооборудования. По версии следствия, подозреваемые потребовали от представителя компании "Центрдорстрой", которая занималась реконструкцией аэропортового комплекса, денег за беспрепятственную выдачу требуемых для работы в электроустановках нарядов-допусков.

Представитель подрядчика согласился с условием злоумышленников. В результате подозреваемые получили незаконные денежные средства.