Рабочим уральского завода-банкрота выплатили миллионные долги по зарплате

На Среднем Урале сотрудникам обанкротившегося предприятия выплатили крупные долги по заработной плате.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, ранее "Красноуфимский завод строительных материалов" был признан банкротом. Проверка показала, что на предприятии образовалась задолженность по зарплате перед 46 работниками на сумму более 7 млн рублей.

После этого надзорное ведомство внесло представления директору завода и конкурсному управляющему. Также в суд были направлены заявления о выдаче судебных приказов о взыскании зарплаты.

Как уточнили в прокуратуре, сейчас задолженность перед людьми погашена в полном объеме.