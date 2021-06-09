09 Июня 2021
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Общество Свердловская область Уральский ФО
банкротство (2016) | Фото: efir24.tv

Рабочим уральского завода-банкрота выплатили миллионные долги по зарплате

На Среднем Урале сотрудникам обанкротившегося предприятия выплатили крупные долги по заработной плате.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, ранее "Красноуфимский завод строительных материалов" был признан банкротом. Проверка показала, что на предприятии образовалась задолженность по зарплате перед 46 работниками на сумму более 7 млн рублей.

После этого надзорное ведомство внесло представления директору завода и конкурсному управляющему. Также в суд были направлены заявления о выдаче судебных приказов о взыскании зарплаты.

Как уточнили в прокуратуре, сейчас задолженность перед людьми погашена в полном объеме.

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Теги: банкрот, завод, зарплата, Красноуфимск



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