09 Июня 2021
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Общество За рубежом
Джо Байден делает прививку от коронавируса. (2020) | Фото: CNN

В штате Вашингтон на вакцинацию заманивают марихуаной

В штате Вашингтон пообещали всем, кто придет на вакцинацию, выдать самокрутку с марихуаной. Об этом сообщает USA Today.
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Акция продлится до 12 июня и связана со снижением темпов вакцинации. Ранее совет штата по регулированию продажи спиртных напитков и каннабиса принял решение налить каждому вакцинированному старше 21 года коктейля, вина или пива.

Столицей штата является Сиэтл, где в прошлом году были беспорядки на расовой почве и создана "автономная зона".

Вашингтон не единственный штат, где людей заманивают алкоголем или куревом. В мае в Нью-Джерси вакцинированным решили наливать пива. Еще в апреле в Нью-Йорке раздавали "косяки для вакцинированных". Именно так называлась акция.

Всего в США полностью вакцинированы 42% населения, еще 10% - одной дозой. Но темпы вакцинации с апреля снижаются, и власти изобретают способы заманить людей на уколы. При этом 40% сотрудников Национальных институтов здравоохранения США отказались от вакцинации.

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Теги: вакцинация, США



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