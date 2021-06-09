09 Июня 2021
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Общество
коронавирус (2020) | Фото: www.instagram.com/pushkino_rb

США призывали ЕС поддержать расследование происхождения коронавируса

США запросили у Евросоюза поддержку в исследовании происхождения нового коронавируса. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект заявления.

Штаты предлагают провести "прозрачное, научно обоснованное" исследование происхождения SARS-CoV-2, которым будут руководить эксперты.

Как уточняется, Вашингтон и Брюссель будут вместе разрабатывать и применять средства для расследования подобных инфекционных вспышек в будущем, пишет Regnum.

Ранее США призвали ВОЗ провести очередное расследование, в том числе и на территории Китая. Республиканцы из комитета по разведке палаты представителей США заявили о существовании косвенных доказательств лабораторного происхождения COVID-19. После этого президент США Джозеф Байден поручил разведслужбам "удвоить усилия" по поиску места происхождения COVID-19 и отчитаться результатах в течение 90 суток.

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Теги: сша, ес, коронавирус, происхождение коронавируса



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