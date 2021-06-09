Польша возмущена Днем народного единства в Белоруссии

09 Июня 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Признание олигарха: "Жадность — это хорошо!"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика В бывшем СССР За рубежом
(2005) | Фото: www.daily.lviv.ua

Польша возмущена Днем народного единства в Белоруссии

МИД Польши выразил возмущение установлением в Белоруссии нового государственного праздника - Дня народного единства, который будет отмечаться 17 сентября.

В 1939 году в этот день советские войска вошли на те земли, которые были отторгнуты в 1921 году по условиям Рижского мирного договора, завершившим советско-польскую войну и ставшим своего рода "откупом" Советской России за выход из войны. В 1939 году, после советского-германского договора, Западная Белоруссия была включена в состав СССР. В Минске считают это восстановлением исторической справедливости.

Однако в Варшаве с этим категорически не согласны. Там предупреждают, что это "серьезно затруднит для Белоруссии диалог и взаимопонимание с соседними государствами, а также странами Европы". А установление этой даты является прославлением советского наследия и попыткой исказить историю.

Подчеркнем, что историческим фактом является то, что Польша была первой страной, заключившей договор с гитлеровской Германией еще в январе 1934 года. СССР заключил такой договор последним, когда все попытки создать антигитлеровскую коалицию в Европе, оказались тщетными. Британия толкала Гитлера к нападению на СССР, и Сталин, пытаясь, но не сумев его полностью предотвратить, на два года отсрочил это нападение и отодвинул западные границы страны.

add_circle ОБСУДИТЬ
Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: Белоруссия, Польша, день народного единства



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети