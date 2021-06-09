Польша возмущена Днем народного единства в Белоруссии

МИД Польши выразил возмущение установлением в Белоруссии нового государственного праздника - Дня народного единства, который будет отмечаться 17 сентября.

В 1939 году в этот день советские войска вошли на те земли, которые были отторгнуты в 1921 году по условиям Рижского мирного договора, завершившим советско-польскую войну и ставшим своего рода "откупом" Советской России за выход из войны. В 1939 году, после советского-германского договора, Западная Белоруссия была включена в состав СССР. В Минске считают это восстановлением исторической справедливости.

Однако в Варшаве с этим категорически не согласны. Там предупреждают, что это "серьезно затруднит для Белоруссии диалог и взаимопонимание с соседними государствами, а также странами Европы". А установление этой даты является прославлением советского наследия и попыткой исказить историю.

Подчеркнем, что историческим фактом является то, что Польша была первой страной, заключившей договор с гитлеровской Германией еще в январе 1934 года. СССР заключил такой договор последним, когда все попытки создать антигитлеровскую коалицию в Европе, оказались тщетными. Британия толкала Гитлера к нападению на СССР, и Сталин, пытаясь, но не сумев его полностью предотвратить, на два года отсрочил это нападение и отодвинул западные границы страны.