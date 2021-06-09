АО "Транснефть – Сибирь" обновило парк насосного оборудования на НПС в Тюменской области

АО "Транснефть – Сибирь" выполнило замену и ввело в эксплуатацию четыре магистральных электронасосных агрегата (МНА) на нефтеперекачивающей станции (НПС) "Сетово-2" Тобольского управления магистральных нефтепроводов (УМН).

Работы по модернизации насосного оборудования НПС "Сетово-2" проводились в рамках программы технического перевооружения и реконструкции АО "Транснефть – Сибирь" с января 2020 года. Цель – улучшение эксплуатационных характеристик по сравнению с ранее действующим оборудованием и системами.

Современные насосные агрегаты установлены взамен отработавших нормативный срок. Новое оборудование произведено на базе заводов АО "Транснефть Нефтяные Насосы" и ООО "Русские Электрические Двигатели" (Челябинск) в рамках программы импортозамещения.

Насосное оборудование рассчитано на перекачку с номинальной производительностью 10 тыс. куб. м в час и напором 210 м вод. ст. Мощность электродвигателя равна 8 тыс. кВт, скорость вращения ротора – 3 тыс. оборотов в минуту. Повышенный КПД позволяет экономичнее использовать электроэнергию для транспортировки нефти (КПД насоса – 90%, КПД электродвигателя – 97,4%). Кроме того, новые электронасосные агрегаты обладают увеличенным межремонтным периодом.

В ходе модернизации выполнена замена вспомогательных систем, выработавших свой нормативный срок. В том числе заменены маслосистема, частично заменена система утечек и дренажа, система электроснабжения и автоматизации, установлены новые обратные клапаны, датчики вибрации, температуры и давления. Все оборудование прошло комплексное испытание и функционирует в штатном режиме.

Модернизация насосного оборудования повысила надежность и энергоэффективность работы НПС "Сетово-2", а также обеспечило промышленную и экологическую безопасность магистрального нефтепровода Нижневартовск – Курган – Куйбышев.

Аналогичные работы в настоящее время проводятся на нефтеперекачивающих станциях "Уват-3", "Аремзяны-3" и "Сетово-1" Тобольского УМН. В августе специалисты управления приступят к замене электронасосных агрегатов на НПС "Муген-1", "Уват-1" и "Аремзяны-2".