Невский против Свердлова: новосибирцы не поддержали переименование площади

В Новосибирске завершилось онлайн-голосование по поводу переименования площади Свердлова. Самой этой площади, а также находящейся на ней остановке транспорта уже не впервые пытаются дать новое название. В этот раз неравнодушные горожане целую неделю могли оставлять свои голоса в поддержку нынешнего варианта или выбора нового. Выдвигавшийся в 2016 г. вариант с именем архитектора Андрея Крячкова на сей раз отсутствовал в списке. Не было возможности поддержать и одно из исторических (с 1933 по 1938 гг.) названий площади в честь Роберта Эйхе — революционера и 1-го секретаря Западно-Сибирского крайкома ВКП(б).

Читайте также: Новосибирцы выступили против переименования площади Свердлова

Зато, вероятно, в преддверии 800-летия Александра Невского, с размахом отмечающегося по всей стране, было предложено сразу две "александровских" формулировки — им. Александра Невского и Александровская площадь (в этом названии, по мысли инициаторов, объединены сразу и Александр Невский, и Александр III, и Александр Покрышкин).

Голосование велось на двух платформах — на сайте мэрии и на "госуслугах". Переименование площади в честь Александра Невского поддержали 39% и 33,5% респондентов соответственно. Против любых переименований высказались более половины голосовавших.

Опрос не носит обязательного характера, то есть у инициаторов переименования сохраняется возможность добиться своего. Однако подать дело так, будто это делается по желанию большинства горожан, уже явно не получится.

В определённой степени в Новосибирске повторилась ситуация с памятником на Лубянке, когда большинство участников опроса поддержали восстановление низверженного монумента Феликсу Дзержинскому, а варианту с новоделом памятника Александра Невского не удалось заручиться безоговорочной поддержкой.

Переименование городских локаций в угоду сиюминутной конъюнктуре недопустимо, так считает активист новосибирского отделения "Парии Дела" Олег Викторович.

"Александр Ярославич Невский действительно является ключевой фигурой нашей истории, но наименование всего и вся "под юбилей" абсолютно недопустимо! К примеру, в топонимике Новосибирска нет многих легендарных людей, которые жили или долго трудились в нашем городе, приложили усилия для его развития. Нет многих исторических наименований, которые были раньше, площадь носит наименование партийного (революционного) псевдонима, коих было много, а сделано это было так же - под 40-ю годовщину Великой Октябрьской революции. Т.е. абсолютно так, как пытаются сделать это сейчас. Я против подобного подхода! Возможно, что это нужно обсуждать, но в кругу историков и краеведов, и точно не в таком формате, как сейчас. Так что пусть всё остаётся на своих местах", - подчеркнул он в беседе с Накануне.RU.

В Новосибирске переименованию площади не помог ни юбилей, ни педалируемый монархистами собор, находящийся неподалёку. Храм во имя Александра Невского действительно является одним из старейших кирпичных зданий города, но находится чуть в стороне от площади. Кроме того, даже до революции название площади не связывалось с храмом.

“Изначально это Старобазарная площадь, место второго базара (первый - в устье Каменки был, следующий - на нынешней пл. Ленина). Что касается переименований, то моя позиция давняя: я за то, чтобы называть улицы и площади именами людей, имевших отношение к Новосибирску. Поэтому мне не нравится ни пл. Свердлова, ни пл. Александра Невского. Я бы назвал именем Крячкова, будь моя воля”, - рассказал Накануне.RU краевед, автор книги "Мифосибирск" Игорь Маранин.

Главная повестка дня всегда под рукой – в нашем Telegram-канале.