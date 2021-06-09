09 Июня 2021
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Происшествия Центральный ФО
Пожар в больнице им. Семашко в Рязани 09.06.21. (2021) | Фото: vk.com/ryazanoblast / пресс-служба правительства Рязанской области

Медсестру, получившую 75-процентный ожог тела в пожаре в рязанской больнице, могут перевезти в Москву

Врачи решают вопрос о транспортировке в Москву медсестры, пострадавшей во время пожара в реанимации Областной клинической больницы им. Семашко в Рязани.

Состояние 27-летней девушки вызывает наибольшее опасение, у нее ожог 75% поверхности тела. Вместе с коллегой она первой бросилась тушить пожар в реанимации, благодаря медсестрам удалось спасти жизни многих пациентов, передает Mash.

Всего в пожаре, начавшемся в реанимационном отделении, пострадали восемь человек, троих пациентов спасти не удалось. Четверо из восьми сейчас переведены в другой корпус больницы, остальные направлены в другие медучреждения, передает РИА Новости. Тем временем, губернатор региона Николай Любимов уже распорядился провести проверки больницы региона, а семьям погибших и пострадавших оказать помощь.

По предварительным данным, пожар мог начаться из-за короткого замыкания в процедурном кабинете, который и загорелся первым. В отделении находились пациенты с осложнениями на фоне коронавируса. Также сообщается о версии с возгоранием аппарата ИВЛ.

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Теги: пожар в больнице, медсестра, пострадавшие, ожог, рязань



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Развитие сюжета:

Ранее 09.06.2021 11:25 Мск Увеличилось количество пострадавших при пожаре в больнице в Рязани
Ранее 09.06.2021 09:55 Мск Аппарат ИВЛ в рязанской ОКБ мог загореться из-за короткого замыкания

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Ранее 09.06.2021 07:44 Мск В пожаре в реанимации рязанской больницы им. Семашко погибли три пациента


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