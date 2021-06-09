Медсестру, получившую 75-процентный ожог тела в пожаре в рязанской больнице, могут перевезти в Москву

Врачи решают вопрос о транспортировке в Москву медсестры, пострадавшей во время пожара в реанимации Областной клинической больницы им. Семашко в Рязани.

Состояние 27-летней девушки вызывает наибольшее опасение, у нее ожог 75% поверхности тела. Вместе с коллегой она первой бросилась тушить пожар в реанимации, благодаря медсестрам удалось спасти жизни многих пациентов, передает Mash.

Всего в пожаре, начавшемся в реанимационном отделении, пострадали восемь человек, троих пациентов спасти не удалось. Четверо из восьми сейчас переведены в другой корпус больницы, остальные направлены в другие медучреждения, передает РИА Новости. Тем временем, губернатор региона Николай Любимов уже распорядился провести проверки больницы региона, а семьям погибших и пострадавших оказать помощь.

По предварительным данным, пожар мог начаться из-за короткого замыкания в процедурном кабинете, который и загорелся первым. В отделении находились пациенты с осложнениями на фоне коронавируса. Также сообщается о версии с возгоранием аппарата ИВЛ.