09 Июня 2021
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Общество В России
(2011) | Фото:hawaii.edu

В ГИБДД поддержали идею снижение скорости до 30 км/ч в городах

Госавтоинспекция России поддержала снижение скорости на улицах городов с 60 км/ч до 30 км/ч. Об этом заявил глава Научного центра безопасности дорожного движения МВД РФ Дмитрий Митрошин.

По его словам, ограничения должны быть обоснованными, каждая ситуация требует индивидуального подхода. Для этого необходимо провести масштабную проверку улично-дорожных сетей.

Кроме того, Митрошин напомнил об учете нештрафуемого порога скорости. "У нас все равняется через нештрафуемый порог, говорим 30, а в голове — 50 км/ч", - цитирует его ТАСС.

Инициатива о снижении скорости до 30 км/ч на улицах городов прозвучала на шестой глобальной неделе безопасности дорожного движения ООН. 19 мая предложение поддержала столичная Госавтоинспекция, пишет Regnum.

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Теги: гибдд, города, снижение скорости



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