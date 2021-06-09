"Мы не можем больше уплотнять город". Высокинский рассказал о планах на "Второй Академический"

Возведение "Второго Академического" в Екатеринбурге потребует привлечения 400 млрд руб. частных инвестиций. Об этом сообщил первый замгубернатора Свердловской области Александр Высокинский в эфире местного телеканала. По его словам, в микрорайоне будет построено 33 школы и большое количество детских садов, для чего необходимо привлечь и федеральные источники.

"На сегодня Академический – это не только стройка. Это способ мышления, это новые системы безопасности. Да, нам нужно будет с транспортом разбираться и эту проблему мы решим. Это совсем другая идеология города. Совсем другая доступность, дружелюбность среды, другие граждане. Естественно, все эти подходы нужно расширять", - заявил Высокинский.

По его словам, привлечь федеральные средства городу и области помогут компании, благодаря сотрудничеству которых в Академическом ежегодно сдаются новые образовательные учреждения.

"Мы будем смотреть весь инструментарий, в том числе и концессии. Мы будем учитывать федеральное финансирование и свои средства. Мы не можем больше город уплотнять, но расти нам нужно, потому, хотим мы того или не хотим, мы пошли чуток вширь. В центре будем немного расти вверх, но все-таки плотная застройка в центре, когда 30 тыс. на гектар, в Академическом -15 тыс. на гектар: там пошире, посвободнее, итого – более комфортнее".

Александр Высокинский утверждает, что для развития транспортной инфраструктуры в первую очередь необходимо привлекать средства и строить новые дороги. На сегодняшний день уже обговаривается возможность строительства трамвайной линии в Академический, данным проектом занимается администрация города. Бывший мэр выразил надежду на то, что это станет вторым на очереди проектом, после того, как завершится работа над запуском трамвайного маршрута из уральской столицы в Верхнюю Пышму.

Напомним, что "Второй Академический" собираются возвести с восточной и юго-восточной стороны пока еще единственного Академа. Планируется, что по завершению строительства в нем будет проживать около 290 тыс. человек. Соглашение о развитии территории было подписано представителями группы компаний КОРТРОС и главой Среднего Урала Евгением Куйвашевым на ПМЭФ-2021.