09 Июня 2021
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школьные парты, пустой класс, дистанционка, дистант, каникулы, дистанционное обучение (2020) | Фото: пресс-служба правительства Вологодской области

В Советском перенесли сдачу ЕГЭ из-за вспышки COVID-19 в школе

В Советском районе Югры были зафиксированы очаги заболевания COVID-19 в двух школах, передает корреспондент Накануне.RU.

По данным местных СМИ, 16 случаев было выявлено в гимназии Советского, и пять случаев в средней школе №2. В результате выпускников 11 класса гимназии отстранили от участия в ЕГЭ.

В управлении образования Советского подтвердили информацию о вспышках COVID-19 в школах, однако уточнить число заболевших детей не смогли.

"В школе №2 заболели не 11-классники, в гимназии - заболели трое выпускников. Потому по решению Роспотребнадзора ЕГЭ по русскому языку, который должен был состояться 3 июня, для них перенесли. Говорить, что их отстранили - некорректно. Они сдадут ЕГЭ в резервный день. Никаких возмущений от родителей не поступало. Все с пониманием относятся к ситуации. Для нас важно, в первую очередь, здоровье детей", - подчеркнули в управлении.

В ведомстве отметили, что в школах принимаются все необходимые меры безопасности - действует масочный режим и другие профилактические меры.

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Теги: егэ, школа, коронавирус



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