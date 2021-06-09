09 Июня 2021
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кран, вода (2019) | Фото:Накануне.RU

В одном из районов Челябинска продлили срок опрессовки из-за технологических нарушений

В Металлургическом районе Челябинска продлили срок проведения опрессовки из-за выявленных технологических нарушений, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской мэрии.

"В централизованной зоне теплоснабжения № 01 тепловые сети Южной зоны Металлургического района не прошли гидравлические испытания на прочность и плотность по причине выявленных технологических нарушений", - говорится в сообщении.

Будут проведены повторные испытания до 11 июня включительно.

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Теги: опрессовки, горячая вода,



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