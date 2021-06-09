В одном из районов Челябинска продлили срок опрессовки из-за технологических нарушений
В Металлургическом районе Челябинска продлили срок проведения опрессовки из-за выявленных технологических нарушений, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской мэрии.
"В централизованной зоне теплоснабжения № 01 тепловые сети Южной зоны Металлургического района не прошли гидравлические испытания на прочность и плотность по причине выявленных технологических нарушений", - говорится в сообщении.
Будут проведены повторные испытания до 11 июня включительно.