В одном из районов Челябинска продлили срок опрессовки из-за технологических нарушений

Будут проведены повторные испытания до 11 июня включительно.

"В централизованной зоне теплоснабжения № 01 тепловые сети Южной зоны Металлургического района не прошли гидравлические испытания на прочность и плотность по причине выявленных технологических нарушений", - говорится в сообщении.

В Металлургическом районе Челябинска продлили срок проведения опрессовки из-за выявленных технологических нарушений, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской мэрии.

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